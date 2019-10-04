Минпросвещения не видит барьеров для введения робототехники в школьную программу

ТОМСК, 4 октября. /ТАСС/. Робототехника может войти в школьную программу как один из предметов, барьеров для этого нет, многие школы уже внедряют ее в учебно-методические комплексы по разным дисциплинам. Об этом сообщила в пятницу журналистам в Томске замминистра просвещения РФ Марина Ракова.

"Это уже происходит [преподавание робототехники на уроках в школах] и в рамках физики, и в рамках предметной области технология, поэтому ограничения на текущий момент для вхождения в школы у робототехники на вообще не существует. <…> Барьеров не вижу вообще", - сказала Ракова, отвечая на вопрос ТАСС.

Она отметила, что некоторые школы уже внедряют робототехнику в учебно-методические комплексы по разным предметным дисциплинам.

Ранее эксперты Института развития интернета (ИРИ) и Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" составили список новых уроков, которые могут появиться в школах уже в 2030 году и будут направлены на развитие у детей "навыков будущего", необходимых для освоения профессий будущего. В список вошли девять предметов: помимо популярных сегодня робототехники и программирования, в него включены VR-архитектура, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), анализ и работа с большими данными, основы цифровой грамотности, архитектура искусственного интеллекта, киберспорт и web-дизайн.

Проблемы трехсменного обучения

Ракова сообщила, что Минпросвещения РФ подготовит варианты решения проблемы трехсменного обучения в школах и до конца октября представит их вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

"Расчеты делаются, у нас есть отдельное поручении насчет глобальной аналитики по проблематике третьей смены. К концу октября мы это представим курирующему вице-премьеру - Татьяне Алексеевне Голиковой. Дальше [результаты] будут "опубличены", и приняты решения, как мы будем - за счет пятого ли этажа [в школах], за счет ли комплексного строительства детсадов со школами [решать проблему]. Различные варианты проектируются - до конца года, уверена, они будут представлены населению, в том числе", - сказала Ракова.

Согласно нацпроекту "Образование", трехсменное обучение в школах необходимо ликвидировать до 2021 года. Для решения проблемы предлагается строить новые образовательные учреждения - в ближайшие годы планируется строительство не менее 475 новых школ, создание более 300 тыс. новых мест в школах. В конце октября Минстрой России смягчил требования к этажности школ, предусмотрев возможность проектирования пятиэтажных школ. По словам главы министерства Владимира Якушева, использование пятого этажа также может помочь создать новые места в школах.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором нацпроекта назначена Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.