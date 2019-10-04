Россия предложила провести Баренцев региональный молодежный совет на своей территории

УМЕО, 4 октября. /ТАСС/. Россия предложила провести на своей территории следующий ежегодный Баренцев региональный молодежный совет, приурочив его к торжествам в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу заместитель директора Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Петрович после сессии министров иностранных дел Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в Умео.

"На сессии СБЕР Россия предложила провести следующий ежегодный Баренцев региональный молодежный совет на территории РФ, приурочив его к торжествам в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Тем более, что это наша общая история с нашими соседями", - пояснил он.

"В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров будет в Киркинесе, где будут проходит совместные торжества по случаю 75-летия освобождения Северной Норвегии и Восточного Финмарка от фашистской оккупации. Также у нас ежегодно весной проходят торжества в связи с освобождением датского острова Борнхольм в 1945 году. Это наша общая история, которая нас тесно связывает", - продолжил дипломат.

Баренцев региональный молодежный совет основан в 2004 году. Его целью является укрепление молодежного сотрудничества в Баренцевом регионе, а также предоставление молодежи возможности активно участвовать в изменении региона и общества.

Совет Баренцева/Евроарктического региона учрежден на встрече министров иностранных дел России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя Европейской комиссии 11 января 1993 года. Высший орган совета - сессия на уровне министров иностранных дел, которая проводится раз в два года. Председательство на ней ротируется между Норвегией, Финляндией, Россией и Швецией. Членами СБЕР являются Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, Европейский союз, а статус наблюдателей имеют Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания и США.