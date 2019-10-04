В Роскачестве рассказали об отличиях вина от винного напитка

Как отметили в Роскачестве, в винном напитке согласно действующему национальному стандарту, должно быть не меньше половины объема виноматериалов. До половины объема производитель может налить воды, добавить ректификованного этилового спирта, красителей и ароматизаторов, а также сделать эту смесь игристой за счет искусственно добавленной двуокиси углерода. Винные напитки без добавления двуокиси углерода, по данным экспертов, обычно продаются по цене до 100 рублей за литр в мягкой упаковке и находятся на самых нижних полках магазинов, к ним относятся так называемые сангрии.

При этом, как напомнили эксперты, полусухое или полусладкое игристое вино может содержать сахар (экспедиционный ликер) и антиокислитель диоксид серы. Что касается вин защищенного географического указания, то 100% их сырья составляет свежий виноград, выращенный в России. Винные напитки производятся в России в соответствии с ГОСТ "Напитки винные. Общие технические условия", который впервые был введен в нашей стране в 2014 году, а затем переиздан в 2018 году.

В то же время игристые винные напитки, как отмечают в Роскачестве, являются самой многочисленной и успешной категорией. "Популярные сайты, рассказывающие об этом продукте, откровенно путают потребителя, играя словами и определениями", - считают эксперты. От шампанского и игристого вина, которые по ГОСТу производятся только из 100% виноградного сырья, этот продукт отличается, тем, что в его состав входят столовое белое вино, сахар, лимонная кислота, ароматизаторы, например, манго, папайя, яблоко, и двуокись углерода. Кроме того, в таких напитках содержится сорбат калия. Как пояснили в Роскачестве, этот ингредиент применяется во многих пищевых продуктах, но его использование в сочетании с алкоголем во многих странах жестко регламентировано.

Эксперты также отмечают, что цена этого продукта на полке превышает стоимость многих образцов игристого вина из 100% винограда, и разливается винный напиток в бутылку, формой очень напоминающую бутылку из-под шампанского с соответствующей пробкой. Вся информация о составе продукта содержится на контрэтикетке, а на лицевой стороне обозначено лишь название. Сейчас такие напитки начали производить и в России, в том числе в северных регионах страны и в Северной Осетии. Исследованиям их физико-химического состава на предмет соответствия нормам безопасности планируется посвятить одно из будущих исследований Роскачества, говорится в сообщении.

В Роскачестве посоветовали в качестве альтернативы винным напиткам готовить похожий продукт у себя дома. При его изготовлении эксперты рекомендуют использовать схожие ингредиенты: недорогое виноградное вино, фруктовый сироп или сок и сифон для газирования воды. Из одной бутылки белого вина с содержанием алкоголя чуть выше 12% получится две с половиной бутылки напитка крепостью 5%, поясняют они.