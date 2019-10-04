Минстрой разработал новую памятку по эксплуатации газового оборудования

УФА, 4 октября. /ТАСС/. Минстрой РФ разработал для россиян актуализированную памятку по эксплуатации газового внутридомового оборудования, сообщила в пятницу замдиректора департамента развития ЖКХ Олеся Лещенко на пленарном заседании расширенной стратегической сессии по развитию ЖКХ в Уфе.

"Мы разработали памятку <...> Она небольшая, это один лист, сложенный пополам. С внешней стороны - ключевые телефоны, куда звонить, если что-то случилось, и перечень того, чего делать нельзя ни в коем случае с внутридомовым, внутриквартирным газовым оборудованием", - сказала она.

Кроме того, на памятке размещен текст о том, за что отвечает собственник, управляющая организация и как необходимо действовать в случае непредвиденной ситуации, связанной с газовым оборудованием.

В пресс-службе Минстроя ТАСС пояснили, что новая памятка является методическим материалом, в котором были актуализированы все предложения от субъектов РФ, касающиеся информативности. "В советское время этому много уделялось внимания, но сейчас новое газовое оборудование. Мы решили возродить традицию, чтобы привлечь большее внимание людей. Памятка - это методический материал. Мы актуализировали и собрали все предложения, в частности, от субъектов РФ, как сделать памятку максимально информативной и понятной для жителей", - сказали в пресс-службе.

Новая памятка будет размещена на сайте Минстроя, чтобы ей могли пользоваться органы жилищного надзора в субъектах России и управляющие организации. "Разошлем [памятку], разместим на сайте Минстроя, для того, чтобы можно было скачивать, пользоваться ею как органам жилищного надзора субъектов РФ, так и управляющим организациям. Что касается планов, мы знаем, что стандарт раскрытия информации требует от управляющих организаций размещения памятки на стендах в представительствах, следующим шагом будет адаптация памятки для размещения на стендах", - сказала Лещенко.

В июле замглавы Минстроя Максим Егоров на всероссийской конференции "Организационно-правовые аспекты контроля за эксплуатацией газового оборудования в жилых и многоквартирных домах" рассказал о том, что ведомство планирует выпустить памятку по безопасной эксплуатации газового оборудования и действиям при утечке газа.