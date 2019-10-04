Кузнецова просит Думу изменить возраст установления инвалидности детям с фенилкетонурией

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит комитет Госдумы по охране здоровья рассмотреть вопрос о расширении возраста установления инвалидности детям, страдающим фенилкетонурией, с 14 до 18 лет. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

"Анна Кузнецова направила запрос председателю комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Морозову по вопросу установления детям, страдающим классической формой заболевания фенилкетонурия, инвалидности до достижения ими 18 лет. В настоящее время инвалидность устанавливается таким несовершеннолетним только до 14 лет", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в адрес детского омбудсмена поступило коллективное обращение родителей детей с этим заболеванием, при котором единственным спасением является пожизненная малобелковая диета.

"Покупка малобелковых продуктов становится неподъемной ношей для семьи с ребенком, больным фенилкетонурией. В связи с чем таким семьям нужны дополнительные меры социальной поддержки. Кроме того, возникают большие проблемы с посещением детских садов, школ, отдыха в санаториях и лечения в больницах, поскольку там сложно организовать диетическое питание", - говорится в релизе.

В связи с многочисленными обращениями родителей Кузнецова просит комитет Госдумы по охране здоровья проработать вопрос о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты для расширения возраста установления инвалидности таким детям, добавили в пресс-службе.