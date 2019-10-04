Борис Джонсон получил приглашение на юбилейный парад Победы в Москве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы 9 мая 2020 года в Москве, решение будет принято позже. Об этом заявил журналистам в пятницу британский посол в России Лори Бристоу.

"Премьер-министр получил приглашение на памятные мероприятия, посвященные окончанию Великой Отечественной войны в следующем году. Конечно, достижения союзников военного времени очень важны для Соединенного Королевства, жертвы, принесенные этим поколением, очень важны для нас. Мы решим ближе к дате, как мы с нашими союзниками и партнерами отметим эти события", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как ожидается, на празднование 75-летия Победы будут приглашены многие мировые лидеры. Приглашение было направлено в том числе президенту США Дональду Трампу. Свое участие в торжественных мероприятиях в Москве уже подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди.