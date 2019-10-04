В Greenpeace призвали до начала холодов выпустить всех белух из "китовой тюрьмы"

ТАСС, 4 октября. Программа реабилитации белух, которые находятся в бухте Средняя в Приморском крае, будет нарушена, если животных до зимы не успеют выпустить в открытое море. Об этом ТАСС сообщил ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

В 2018 году в бухте Средняя в Приморском крае содержались 90 белух, которых, по данным следствия, вылавливали с нарушениями. Минувшим летом начался постепенный выпуск животных в естественную среду обитания, и сейчас, по словам Таргуляна, в бухте, предположительно, остается 61 белуха.

"[Если до зимы белух из бухты не вывезут], они еще год проведут там. Беда в том, что начиная с июня их отучали от человека, кормили по другой схеме. А тут получится, что они обратно будут к человеку приручаться, так как им придется провести в бухте еще одну зиму. <...> Перевозить их можно, пока лед не встанет - это октябрь, часть ноября", - сказал эксперт, добавив, что при негативном сценарии возобновить выпуск животных можно будет только весной или летом 2020 года.

Однако Таргулян отметил, что специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии "пытаются найти схемы, чтобы вывезти их в этом году". "Мы надеемся, что у них это получится", - подчеркнул он.

Белух выпускают в Охотское море, доставляя на север Хабаровского края. Ранее операция по выпуску животных откладывалась из-за паводка на реке Амур, сейчас, по мнению эксперта, ей может препятствовать осенний шторм.

В середине сентября председатель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщал журналистам, что на выпуск оставшихся белух, по его подсчетам, уйдет как минимум полгода, а учитывая, что навигация на Амуре должна закрыться в ноябре, по существующей схеме транспортировки всех белух в 2019 году выпустить не удастся.