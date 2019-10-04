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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

В Greenpeace призвали до начала холодов выпустить всех белух из "китовой тюрьмы"

Эксперт организации Оганес Таргулян отметил, что при негативном сценарии возобновить выпуск животных можно будет только весной или летом 2020 года

ТАСС, 4 октября. Программа реабилитации белух, которые находятся в бухте Средняя в Приморском крае, будет нарушена, если животных до зимы не успеют выпустить в открытое море. Об этом ТАСС сообщил ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

В 2018 году в бухте Средняя в Приморском крае содержались 90 белух, которых, по данным следствия, вылавливали с нарушениями. Минувшим летом начался постепенный выпуск животных в естественную среду обитания, и сейчас, по словам Таргуляна, в бухте, предположительно, остается 61 белуха.

"[Если до зимы белух из бухты не вывезут], они еще год проведут там. Беда в том, что начиная с июня их отучали от человека, кормили по другой схеме. А тут получится, что они обратно будут к человеку приручаться, так как им придется провести в бухте еще одну зиму. <...> Перевозить их можно, пока лед не встанет - это октябрь, часть ноября", - сказал эксперт, добавив, что при негативном сценарии возобновить выпуск животных можно будет только весной или летом 2020 года.

Однако Таргулян отметил, что специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии "пытаются найти схемы, чтобы вывезти их в этом году". "Мы надеемся, что у них это получится", - подчеркнул он.

Белух выпускают в Охотское море, доставляя на север Хабаровского края. Ранее операция по выпуску животных откладывалась из-за паводка на реке Амур, сейчас, по мнению эксперта, ей может препятствовать осенний шторм.

В середине сентября председатель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщал журналистам, что на выпуск оставшихся белух, по его подсчетам, уйдет как минимум полгода, а учитывая, что навигация на Амуре должна закрыться в ноябре, по существующей схеме транспортировки всех белух в 2019 году выпустить не удастся.

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РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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