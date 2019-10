Экс-сотрудница компании Роберта Де Ниро обвинила его в дискриминации по половому признаку

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Бывшая сотрудница компании Роберта Де Ниро Canal Productions в четверг подала исковую жалобу на актера, обвинив его в травле, грубом обращении и дискриминации по половому признаку. Грэм Чейз Робинсон потребовала $12 млн в качестве компенсации за моральный ущерб.

37-летняя женщина направила свой иск на рассмотрение федерального суда Манхэттена. Она отработала в Canal Productions с 2008 по 2018 годы, начав с должности помощницы актера. Ей удалось дослужиться до поста вице-президента, отвечающего за финансы. Робинсон объясняет запоздалое решение судиться с актером опасениями того, что он воспользуется своими связями в шоу-бизнесе и положением, чтобы погубить ее карьеру. "У Робинсон не осталось иного выбора, как дать ему понять, что подход в стиле Харви Вайнштейна исчезает как вид", - заявил телеканалу Fox Business ее адвокат Джереми Хейслер.

"Она была идеалистически настроенной молодой женщиной и устраивалась на работу в надежде продвинуться в киноиндустрии и основать собственную продюсерскую компанию. Вместо того, чтобы давать ей сложные задания и наделять обязанностями под стать ее должности, он унижал ее, обращался с ней как с вещью и как со своей собственностью", - говорится в жалобе. Одной из вещественных улик является послание, которое актер оставил на автоответчике своей помощницы, когда не смог до нее дозвониться. На записи, в частности, он называет женщину "избалованной паршивкой".

Робинсон обвиняет Де Ниро в том, что он в ее присутствии оскорбительно отзывался о других женщинах, находился в состоянии алкогольного опьянения, прикасался к ней против ее желания. В качестве примеров нежелательного физического контакта, как отмечает The Hollywood Reporter, приводятся ситуации, в которых Робинсон приходилось помогать начальнику застегивать пуговицы на рубашке, поправлять узел галстука, чесать ему между лопаток и будить по утрам. Также утверждается, что актер ничего не сделал в ситуации, когда при нем к Робинсон приставали его друзья.

Встречный иск

Адвокат ответчика Том Харви назвал утверждения Робинсон "верхом абсурда". The Hollywood Reporter напомнил, что Canal Productions в августе подала в суд на бывшую сотрудницу, обвинив ее в растрате сотен тысяч долларов из фондов компании, приобретении себе предметов роскоши за счет этих средств, использовании миллионов баллов (миль) на авиауслуги. Также утверждается, что он в рабочее время смотрела в большом количестве сериалы на Netflix. Компания просила суд взыскать с Робинсон $6 млн.

76-летний Роберт Де Ниро снялся почти в 100 фильмах и более 130 раз был номинирован на различные премии в области кино. Премию "Оскар" он получал дважды: в 1974 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Крестный отец 2" (The Godfather: Part II) и в 1980 году за главную роль в картине "Бешеный бык" (Raging Bull). Среди других наиболее известных его работ - "Охотник на оленей" (The Deer Hunter, 1978), "Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1984), "Схватка" (Heat, 1995).