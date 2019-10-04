СК наградил учительницу, спасшую детей во время нападения в пермской школе

"По поручению председателя СК РФ Сергей Сарапульцев вручил учителю начальных классов СОШ №127 города Перми Наталии Шагулиной награду за героические действия во время событий, произошедших 15 января 2018 года, когда во время урока двое старшеклассников напали на учеников младших классов, причинив девятерым из них множественные ножевые ранения. Учитель встала на защиту детей и не позволила нападавшим довести умысел на убийство девяти раненых и остальных 19 четвероклассников", - сказано в сообщении.

ПЕРМЬ, 4 октября. /ТАСС/. Руководитель следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев вручил учителю начальных классов пермской школы Наталии Шагулиной медаль СК РФ "Доблесть и отвага". В январе 2018 года двое подростков с ножами напали на детей в школе. Педагог, защищая детей, получила 17 ножевых ранений. Об этом в пятницу сообщается в пятницу на сайте ведомства.

В Следственном комитете отметили личную смелость и самоотверженность педагога, подчеркнув, что такой поступок - это пример высокой гражданской и профессиональной ответственности.

Весной 2018 года Шагулину по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова указом президента России Владимира Путина наградили медалью "За отвагу".

Инцидент в пермской школе №127 произошел в январе 2018 года, двое подростков нанесли ученикам четвертого класса и учительнице ножевые ранения, а затем ранили друг друга. Пострадали десять человек. Нападавших задержали, после лечения в больнице перевели в СИЗО и направили на судебно-психиатрические экспертизы, одного из них признали невменяемым.

Суд Перми 18 декабря 2018 года приговорил одного подростка к девяти годам и восьми месяцам заключения, он был признан виновным в разбое, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, а также в покушении на убийство двух и более лиц. Второго фигуранта дела 29 апреля 2019 года суд приговорил к семи годам лишения свободы, также ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде лечения у психиатра в амбулаторных условиях и штраф порядка 7 млн рублей, эту сумму он должен выплатить потерпевшим.