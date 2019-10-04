Союз журналистов России выясняет обстоятельства задержания журналистки в Иране

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) занимается выяснением обстоятельств задержания российской журналистики Юлии Юзик в Иране. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

"Мы находимся на связи с российскими дипломатами в Иране, я попросил коллег из международного отдела Союза журналистов России с этим разобраться. Вероятно, задержание может быть связано с наличием у Юзик виз Израиля в паспорте. Понятно, какое к этому в Иране отношение. Ей чуть ли не связь с разведкой Израиля инкриминируют", - сказал он.

В свою очередь, вице-президент Международной федерации журналистов (МФЖ), секретарь Союза Тимур Шафир сказал ТАСС, что сейчас занимается выяснением обстоятельств задержания.

Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что в курсе сообщений о задержании в Иране российской журналистки Юлии Юзик и занимается выяснением подробностей.

В пятницу в социальных сетях появилась информация о том, что Юзик, ранее работавшая корреспондентом в Иране, в четверг прилетела в Тегеран и была задержана в аэропорту сотрудниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). По предварительной информации, она обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Юзик работала репортером в ростовском корпункте "Комсомольской правды" и в журнале "Русский Newsweek". С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В 2003 году выпустила книгу "Невесты Аллаха", которая переиздана в девяти зарубежных странах. Затем написала книгу "Бесланский словарь".