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Путин проводит первое заседание набсовета платформы "Россия - страна возможностей"

Как ожидается, в рамках совещания будут рассмотрены идеи новых проектов для платформы

ТАСС/Ruply

Президент России Владимир Путин на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей". 

Как ожидается, в рамках совещания будут рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по ее развитию.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет Путин.

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