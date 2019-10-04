Метрострой назвал причину протечки на новой станции петербургского метро "Дунайская"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Протечка, зафиксированная на открывшейся станции "Дунайская" Петербургского метрополитена, была вызвана не нарушением гидроизоляционного слоя основных конструкций станции, а сливом воды сотрудниками подрядной организации при очистке станции в не предназначенное для этого место, сообщили ТАСС в пресс-службе генерального подрядчика по строительству петербургского метро ОАО "Метрострой".

"По результатам обследования было выяснено, что попадание воды в эскалаторную зону произошло по причине слива воды с полотерных машин в сливные трапы, расположенные в помещении хранения уборочного инвентаря. При этом согласно проекту станции сливные трапы для сбора большого объема воды, в том числе для слива воды с уборочных машин, расположены в пассажирских зонах. Также произведен осмотр помещений на предмет нарушений гидроизоляционного слоя и трещин основных конструкций станции. В результате осмотра дефектов не обнаружено, таким образом, была исключена версия попадания грунтовых вод", - отметила представитель компании.

В четверг в Петербурге открылись три станции Фрунзенского радиуса метрополитена: "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Строительство объектов велось с 2013 года, они расположены в южной части Фрунзенско-Приморской (пятой) линии Петербургского метрополитена.

Участок проходит вдоль улицы Бухарестской во Фрунзенском районе, его пропускная способность составляет 40 пар поездов в час, планируемый объем перевозок на первом этапе эксплуатации составляет 997 тыс. пассажиров в сутки. Совокупная стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 млрд рублей. Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро.