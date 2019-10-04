Грета Тунберг стала лауреаткой Международной детской премии мира

ГААГА, 4 октября. /ТАСС/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг и камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира. Об этом сообщила в пятницу организация KidsRights, являющаяся учредителем премии.

"Влияние и Греты, и Дивины на будущее многих детей неоспоримо, - отметил основатель KidsRights и председатель экспертного комитета Марк Дулларт. - Поэтому они законные победители Международной детской премии мира".

"Я в долгу перед вами, - отметил со своей стороны архиепископ и лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, являющийся покровителем премии и организации, в личном послании лауреатам. - Ваши мощные послания пропитаны энергией и непоколебимой верой, что дети должны определять свое будущее. Вы настоящие реформаторы, которые наглядно продемонстрировали, что дети могут менять этот мир".

В 2019 году экспертный комитет рассмотрел 137 заявки из 56 стран. Торжественная церемония вручения награды пройдет в Гааге 20 ноября во Всемирный день ребенка. Премия, ставшая глобальным феноменом и охватывающая 1,2 млрд человек по всему миру, будет вручаться в пятнадцатый раз подряд.

16-летняя Грета Тунберг стала известна после эмоционального выступления на тему климата в ООН, которое вызвало большой общественный резонанс. 14-летная Дивина Малум основала организацию "Дети для мира", целью которой является предотвращение участия подростков в вооруженных группировках и вовлечение детей в миротворческие процессы и устойчивое развитие. В настоящее время организация действует в 10 регионах Камеруна.