Минниханов предложил создать в России министерство туризма

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов предлагает выделить сферу развития туризма в России в зону ответственности отдельного министерства.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации функции по реализации государственной политики в сфере туризма переданы от Министерства культуры к Министерству экономического развития России. Это важный шаг, который подчеркивает системное понимание на государственном уровне туризма именно как отрасли экономики. Думаю, назрела необходимость создания по примеру многих развитых стран отдельного органа власти - министерства или какой-то другой формы", - сказал он в пятницу на заседании совета по развитию внутреннего и въездного туризма при полномочном представителе президента РФ в ПФО.

Минниханов уточнил, что в регионах России наблюдается разброс в уровнях и полномочиях органов, которые должны заниматься госуправлением в сфере туризма. Так, среди регионов Поволжья специальные органы власти созданы лишь в Республике Татарстан и Саратовской области.

"В остальных субъектах развитие туризма осуществляется многоотраслевыми министерствами и подведомственными учреждениями, соседствуя с такими направлениями, как молодежная политика, спорт, культура, предпринимательство и экономика. Мы должны понимать, что туризм сегодня - перспективное направление для экономического развития наших регионов, которое имеет огромный потенциал и требует от нас вложений, как человеческих, так и финансовых ресурсов", - добавил глава региона.

По словам Минниханова, в 2018 году регионы ПФО посетили порядка 9 млн туристов, а с учетом однодневных экскурсий - более 14 млн. Объем предоставленных услуг превышает 100 млрд рублей. За последние четыре года на 40% вырос уровень налоговых отчислений отрасли в бюджеты всех уровней и на сегодняшний день превышает 27 млрд рублей. В отрасли задействовано свыше 170 тыс. специалистов.

В Казани в пятницу под руководством полпреда президента в ПФО Игоря Комарова проходит заседание совета по вопросам развитию внутреннего и въездного туризма. На нем обсуждается состояние туристической отрасли, предложения и меры по ее развитию на федеральном и региональном уровнях. В мероприятии принимают участие представители Государственной думы, Совета Федерации, федеральных министерств и ведомств, главы регионов округа и члены общественных организаций.