СПЧ просит Чайку обратить внимание на резонансные уголовные дела по врачебным ошибкам

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой внимательно рассмотреть резонансные случаи привлечения медицинских работников к уголовной ответственности за врачебные ошибки.

Как отмечается на сайте СПЧ в пятницу, за последнее время к правозащитникам поступили обращения от коллективов медицинских работников, содержащие информацию о трех подобных случаях в Астраханской области, речь идет о делах психиатров Александра Шишлова и Ольги Андроновой и нейрохирурга Константина Сергина.

"Врачебное сообщество в целом расценивает все перечисленные случаи как врачебные ошибки и настаивает на невиновности коллег", - говорится в сообщении.

В СПЧ также напомнили, что в Нижегородской области в сентябре были арестованы сердечно-сосудистые хирурги Максим Кудыкин и Андрей Васягин, которых следствие обвинило в крупном мошенничестве. "Их вина, по мнению следствия, заключается в том, что они, спасая в 2015 году конечность пациента, предложили ему приобрести стент для периферийной артерии, который на тот момент отсутствовал в больнице. Конечность пациента была спасена, однако спустя четыре года после выписки он обратился с жалобой в правоохранительные органы", - говорится на сайте СПЧ.

Совет просит Генпрокуратуру России обратить внимание на данные дела и "поручить прокурорам соответствующих субъектов РФ проверить законность и обоснованность привлечения Ольги Андроновой, Андрея Васягина, Максима Кудыкина, Константина Сергина и Александра Шишлова к уголовной ответственности", отметили в СПЧ. "В тех делах, приговоры по которым еще не вступили в законную силу, учесть позицию врачебного сообщества при формировании процессуальной позиции прокуратуры", - отметили в Совете.