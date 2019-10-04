Врачи советуют не злоупотреблять витамином С в холодную погоду

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Резкая смена погоды в Москве требует особого внимания к своему здоровью. Жителям столицы следует одеваться теплее, внимательно подойти к своему рациону и рационально подходить к выбору витаминов, в том числе аскорбиновой кислоты, злоупотребление которой может негативно повлиять на организм, сообщили ТАСС в пятницу терапевты и оториноларингологи.

Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Ранее в Гидрометцентре России ТАСС сообщили, что температура воздуха 5 и 6 октября может опуститься до 3 градусов тепла в Москве и до 1 градуса тепла в Подмосковье. При этом еще в четверг она держалась на отметке в 21 градус. Перепад может составить 18 градусов.

Врач-терапевт, директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа отметила, что витамин С - основной витамин, который обладает сильным антиоксидантным действием и питает клетки. "Клетки наши - это иммунитет. Мы с вами тем самым активируем работу иммунной системы, она начинает работать более активно и нас защищает", - рассказала Лапа.

Однако не стоит превышать суточную рекомендованную дозу, добавила врач-оториноларинголог, главный научный сотрудник ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России", эксперт Лиги здоровья нации Галина Тарасова. Она отметила, что не стоит употреблять больше 1 г витамина С в сутки. В противном случае это может негативно повлиять на работу почек.

Эксперты отметили, что резкое снижение температуры может негативно сказаться на людях, имеющих хронические заболевания носоглотки, бронхолегочной системы и опорно-двигательного аппарата. Врач высшей категории, специалист Школы активного долголетия Изабелла Андреева советует носить непромокаемую одежду, избегать сильного ветра и осадков. "В этом поможет одежда из влаговыводящих тканей, непромокаемая одежда и обувь. Рекомендую в такую погоду меньше бывать в местах массового скопления людей, более строго соблюдать режим дня и все же бывать на свежем воздухе", - сказала она.

Одеваться по погоде

Специалисты считают, что очень важно одеваться по погоде, поскольку контрасты температуры тела обостряют инфекции в организме и способствуют размножению микробов.

Для профилактики эксперты рекомендуют пить больше горячих жидкостей, так как они стимулируют кровообращение в области глотки и улучшают работу слизистой оболочки и иммунной системы. Необходимо есть овощи и фрукты, кисломолочные продукты, содержащие живые лакто- и бифидобактерии, поскольку они сохраняют здоровую флору в кишечнике и поддерживают иммунитет. Некоторые специалисты советуют принимать контрастный душ, париться в бане, если нет противопоказаний, и полоскать горло отваром ромашки.