{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко сообщил, что Зеленский предложил ему подумать о совместном проведении Олимпиады

Месяц назад белорусский лидер заявлял, что его страна могла бы принять летние Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Украина могут совместно проводить масштабные международные соревнования, включая Олимпийские игры. Об этом заявил в пятницу в Житомире президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на форуме регионов двух стран.

"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины [Владимира Зеленского], который предлагает вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу", - отметил Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Месяц назад Лукашенко заявлял, что Белоруссия могла бы принять летние Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
Рособрнадзор проверит сайты вузов на наличие информации о международном сотрудничестве
В соответствии с приказом ведомства, образовательные организации должны публиковать информацию о договорах с иностранными и международными организациями по вопросам образования и науки
Читать полностью