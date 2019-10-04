Лукашенко сообщил, что Зеленский предложил ему подумать о совместном проведении Олимпиады

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Украина могут совместно проводить масштабные международные соревнования, включая Олимпийские игры. Об этом заявил в пятницу в Житомире президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на форуме регионов двух стран.

"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины [Владимира Зеленского], который предлагает вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу", - отметил Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Месяц назад Лукашенко заявлял, что Белоруссия могла бы принять летние Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной.