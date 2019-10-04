В Москве уволилась директор школы, где группа детей издевалась над сверстником

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Директор московской школы №1536, в которой группа школьников издевалась над сверстником и сняла это на видео, уволилась. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Департамент образования и науки города Москвы считает недопустимым подобные инциденты в школе. С классным руководителем 8 класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения. Директор школы № 1536 Акатова Марина написала заявление об уходе, департамент удовлетворил ее просьбу", - сказали в пресс-службе.

По данным департамента, служебная проверка продолжается. Кроме того, к разрешению ситуации привлечены специалисты департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Они работают с учащимися и их семьями.

Telegram-канал "Московские новости" сообщал, что в школе № 1536 школьники окунули солиста детского ансамбля головой в унитаз, снимая это на камеру. Конфликт между учениками произошел 1 октября. Следователи возбудили уголовное дело по факту издевательств и избиения школьника.