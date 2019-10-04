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Северный Кавказ

В Железноводске соберутся велосипедисты и маунтинбайкеры со всего юга России

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 2,5 км в гонке вверх

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Велосоревнования в Железноводске (Ставропольский край) соберутся более 100 велосипедистов со всего юга России, сообщила в пятницу пресс-служба горадминистрации.

"19 октября Железноводск превратится в велостолицу Ставрополья. На курорте соберутся велосипедисты и маунтинбайкеры со всего юга России", - говорится в сообщении.

Пресс-служба со ссылкой на руководителя федерации велоспорта Ставропольского края Юрия Бурляева сообщает, что планируется участие более 100 спортсменов.

"Участникам велосоревнований предстоит преодолеть дистанцию в 2,5 км в гонке вверх", - отмечается в сообщении.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщал, что в регионе разрабатывается проект "Кавминводский велотерренкур", который свяжет города курортного региона единой сетью велодорожек. Его протяженность будет почти 80 км.

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