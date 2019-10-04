Космос и инновации стали "визитной карточкой" Хайнаня в праздники по случаю 70-летия КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 4 октября. /ТАСС/. Успехи южной провинции Хайнань в изучении космоса, инновациях, международной торговле и в других областях представили в ходе праздничных мероприятий по случаю 70-летия КНР, состоявшихся 1 октября на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Как пишет информационный портал "Наньхайван", во время праздничного шествия на платформе "Прекрасный новый Хайнань" были продемонстрированы миниатюрные копии хайнаньского космодрома в Вэньчане, конференц-холла в Боао, где ежегодно проходит Азиатский экономический форум, и порта для международных круизных судов. На платформе также воспроизвели живописный ландшафт острова Феникс в Санья, тропические леса провинции, ее проекты по проведению глубоководных исследований и всемирного конкурса красоты. Участие Хайнаня в торжествах по случаю 70-летия КНР готовили девять ведомств провинции, которые более 20 раз вносили изменения в дизайн платформы.

Находившиеся на ней во время шествия артисты более месяца готовили свое выступление. "Нам удалось передать всем радушие и открытость Хайнаня по отношению к внешнему миру", - объяснила художественный руководитель проекта Хуан Тинтин.

В дни проходящих в Китае праздников, которые продлятся до 7 октября включительно, конструкция "Прекрасный новый Хайнань" будет находиться в качестве экспоната в пекинском Олимпийском парке. В будущем, согласно планам правительства, эта платформа, очертаниями напоминающая круизный лайнер, станет одной из новых достопримечательностей административного центра провинции города Хайкоу.