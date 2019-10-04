Голландские власти намерены представлять свою страну только как Нидерланды

ГААГА, 4 октября. /ТАСС/. Голландское правительство прекратит позиционировать страну за рубежом как "Голландия" и начнет вместо этого использовать "Нидерланды". Об этом сообщает журнал Adformatie .

Детальный план, по данным издания, будет опубликован позже в 2019 году, однако группа профессиональных маркетологов, работающих на власти, была проинформирована о предстоящих изменениях ранее на этой неделе. Задача заключается в том, чтобы переключить внимание с внешнего вида на содержание.

В настоящее время Нидерланды по большей части позиционируют себя на международном рынке как "Голландия", а наиболее часто встречающимся символом страны является оранжевый тюльпан. Планируется, что оранжевый так и останется официальным цветом, а вот цветок уйдет в прошлое. В рамках новой стратегии Нидерланды намерены представлять себя остальному миру в качестве "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем", утверждает Adformatie. Более детальной информацией на данный момент журнал не располагает.

В частности, активно использовать название "Нидерланды" планируется в 2020 году в ходе Олимпийских игр в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.

"Три дня и аудитория в 180 млн человек является фантастической возможностью для маркетинга", - отметила бывший заместитель мэра Амстердама Каролин Гехрелс, работающая в настоящее время в консалтинговом агентстве Arcadis. Именно эта компания занимается разработкой новой стратегии. В процесс, по данным журнала, также вовлечены министерства иностранных дел и экономики, представители спорта, крупных городов и культурных учреждений. В рамках новой стратегии страна также постарается более равномерно распределить туристов по территории государства, чтобы они стремились не только в Амстердам, но посещали и другие города.

Название "Голландия" закрепилось за Нидерландами по названию двух исторически наиболее развитых провинций страны - Северная и Южная Голландия. В целом же по отношению к стране правильным является употребление названия "Нидерланды", которые состоят из 12 провинций, а также нескольких островов Карибского бассейна.