В Северной Осетии сформируют базу данных жителей по переселению из оползневых районов

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии впервые начали работу по формированию базы данных по переселению жителей из домов, находящихся в оползневых районах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры республики.

"В республике впервые началась работа по формированию базы данных, куда войдут жители Северной Осетии, проживающие в оползневых районах. Согласно постановлению правительства республики от 18 июля 2019 года, они имеют право на получение социальной выплаты в случае, если проживают в жилом помещении, непригодном для проживания", - сказал собеседник агентства.

Оползневые районы в Северной Осетии находятся преимущественно в горах. В настоящее время там идет работа с администрациями местных самоуправлений по составлению списков домов в населенных пунктах.

Расчет размера социальной выплаты будет производиться исходя из норматива общей площади жилого помещения.