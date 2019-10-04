Мокрый снег и ночные заморозки прогнозируют на выходных на Северо-Западе России

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 октября. /ТАСС/. Новый циклон с юга не принесет потепления в регионы Северо-Западного федерального округа. Мокрый снег и отрицательная температура ночью ожидаются на большей части территорий макрорегиона на выходных, а также на следующей неделе, сообщили в пятницу ТАСС в центре погоды "Фобос".

"По северо-западу ожидается похолодание, которое будет устойчивым и продолжительным. Будет серия циклонов. Циклон "Нилс" сходит на нет на севере, завтра-послезавтра его уже не будет, придет другой - с юга, но потепления он не принесет", - рассказал собеседник агентства.

Снежная осень

Устойчивый снежный покров высотой до 2 см уже образуется в северных районах Карелии. Он сохранится в течение пяти дней, отметили в "Фобосе". На основной части республики мокрый снег с порывами ветра до 15-18 метров в секунду продолжится в пятницу до конца дня. В Петрозаводске мокрый снег с порывами ветра с разной интенсивностью идет с раннего утра, образуя небольшую слякоть на дороге. По информации Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), минусовые температуры ночью приведут к образованию гололедицы на дорогах. По информации пресс-службы ГИБДД по Карелии, к увеличению дорожных аварий это не привело. "Водители водят аккуратно, соблюдают скоростной режим и дистанцию", - отметили в ведомстве.

В Архангельской области снег утром выпал в центральных и южных районах. Как сообщили ТАСС в Севгидромете, фронт постепенно приближается к Архангельску, к вечеру охватит и северную часть региона.

"Фронт приближается, снег уже начинается в Онежском и Холмогорском районах, к Архангельску уже на подходе. Мокрый снег в северной части области пройдет вечером и ночью, местами ожидаем сильные осадки. Завтра тоже будет снег, но меньше. Это уже серьезное похолодание, следующая неделя будет холодной", - сказала собеседница агентства.

В Ненецком автономном округе пока до плюс 4 градусов, идет дождь. "Но в субботу в НАО мы тоже ожидаем мокрый снег", - сказали в Севгидромете.

В Мурманской области при температуре около ноля градусов уже несколько дней зарядами идет снег. В городах он в основном тает, а за городом уже образовался снежный покров. Непогода принесла проблемы автомобилистам: в ночное время на трассах образуется гололедица, во время снегопадов резко снижается видимость. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится и в выходные, осадки продолжатся.

Погода в Петербурге

В Санкт-Петербурге на выходных температура будет не выше плюс 6 градусов, но ночью прогнозируют заморозки: в ночь на субботу столбик термометра опустится до нуля, а в ночь на воскресенье - до отметки минус 2 градуса. По Ленинградской области температура воздуха опустится до -4. Интенсивных снегопадов синоптики не прогнозируют, однако небольшой снежный покров до 1 мм может появиться.

"Атмосферное давление уже сейчас начинает повышаться, поэтому сохранится холодная погода. В начале следующей недели повышений температуры не произойдет", - отметили в "Фобосе".