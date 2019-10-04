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Смертность в России снизилась на 3,1% за восемь месяцев

По данным Минздрава, за этот период зарегистрировано снижение показателя почти на 34 тыс. человек

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Смертность в РФ снизилась на 3,1% за восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава России.

"Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано снижение смертности населения почти на 34 тыс. человек. Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года", - говорится в сообщении Минздрава.

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