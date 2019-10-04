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Рособрнадзор проверит сайты вузов на наличие информации о международном сотрудничестве

В соответствии с приказом ведомства, образовательные организации должны публиковать информацию о договорах с иностранными и международными организациями по вопросам образования и науки

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор проверит сайты российских вузов на наличие информации о международном сотрудничестве, договорах с иностранными организациями в сфере образования и науки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

Рособрнадзор ежегодно проводит мониторинг системы образования, в рамках которого проверяется наличие на официальных сайтах вузов сведений, которые они должны размещать. Начиная с октября 2019 года, проверка будет осуществляться на основе новых показателей, утвержденных приказом Рособрнадзора, который был зарегистрирован в Минюсте в конце сентября 2019 года.

"В соответствии с этим приказом, на официальных сайтах вузов в обязательном порядке должны присутствовать два новых подраздела: "Международное сотрудничество" и "Доступная среда", - говорится в сообщении.

В подразделе "Международное сотрудничество" образовательные организации должны публиковать информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и международными организациями по вопросам образования и науки. В "Доступной среде" должны присутствовать сведения о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью.

Итоги мониторинга станут известны в конце ноября 2019 года. Его результаты будут размещены в личных кабинетах вузов. Ежегодно такому анализу подвергаются все высшие учебные заведения, имеющие лицензию.

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