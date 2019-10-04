Воссозданный кафедральный собор планируют открыть в Пензе в середине 2020 года

ПЕНЗА, 4 октября. /ТАСС/. Освящение Спасского кафедрального собора в Пензе, который восстанавливают на месте взорванного в 1934 году храма, перенесено с конца 2019 года на весну-лето 2020 года из-за срыва подрядчиком сроков проведения работ. Об этом сообщил ТАСС губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Мы планировали, что в декабре основные работы будут совершены, и мы освятим собор, но из-за того, что московский подрядчик сорвал график, освящение переносится на май-июнь 2020 года", - отметил Белозерцев.

По его словам, сейчас в храме завершают отделочные работы. В течение месяца большая часть территории храма откроется для горожан. "Мы приводим территорию у храма в порядок, через пару недель откроем большую часть территории и уберем строительный забор, чтобы люди смогли прийти и прогуляться около собора. Это будет одной из главных точек притяжения для горожан", - добавил губернатор.

Спасский кафедральный собор был построен в Пензе в конце XVIII - начале XIX века на средства казны и пожертвования верующих. Пятикупольный храм и колокольня были выполнены в стиле классицизма. В 1923 году собор был закрыт, а в 1934 году взорван. Восстановление Спасского кафедрального собора началось с 2011 года на том же месте, где он находился до революции - на Соборной (ранее - Советской) площади в центре Пензы.