Более 150 участников конкурса "Лидеры России" получили назначения на высокие посты

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Более 150 полуфиналистов, финалистов и победителей двух сезонов конкурса управленцев "Лидеры России" вошли в руководство федеральных и региональных органов власти, крупных компаний и госкорпораций. Об этом сообщил гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", руководитель проекта "Лидеры России" Алексей Комиссаров на первом заседании наблюдательного совета АНО, которое проходит в пятницу в Сочи под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Одним из результатов, который мы не ставим в качестве цели, но который можно считать одним из доказательств авторитетности и высокого уровня конкурса, стали назначения наших участников. На сегодняшний день более 150 финалистов, полуфиналистов и победителей "Лидеров России" получили приглашения и перешли на руководящие должности в федеральных и региональных государственных органах, крупных компаниях и госкорпорациях", - сказал Комиссаров.

По его словам, среди назначенцев два губернатора и четыре заместителя федеральных министров.

Заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" проходит впервые. В июле был опубликован указ, согласно которому президент России возглавил совет. Членами совета, помимо Комиссарова, стали, в частности, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, президент Сбербанка Герман Греф, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.