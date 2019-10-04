Грузинского телеведущего Габунию вызвали в прокуратуру

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Бывший сотрудник грузинской телекомпании "Рустави-2" Георгий Габуния, выражавшийся нецензурно в прямом в эфире в адрес руководства России, вызван в Генпрокуратуру Грузии для дачи показаний по делу о хищении денежных средств "Рустави-2". Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"В рамках расследования по делу о злоупотреблении служебными полномочиями против законных интересов вещательной компании "Рустави-2", присвоении денег в крупном размере с использованием служебного положения и сокрытии имущества мнимой и/или лицемерной сделкой на опрос в Генпрокуратуру Грузии вызван Георгий Габуния", - сказала сотрудница пресс-службы.

3 октября по этому же делу показания дали бывший глава информационной службы телеканала Георгий Лаперашвили и экс-телеведущий, ныне член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

По делу о присвоении денег "Рустави-2" в качестве обвиняемого проходит ее бывший гендиректор Ника Гварамия. В августе Генпрокуратура Грузии обвинила Гварамию в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу в размере более 6 млн лари (более 2 млн долларов). Следователям прокуратуры удалось установить, что в январе 2015 года Гварамия оформил соглашение с компанией "Интермедиа плюс", владельцами и директором которой являются его друзья. Согласно договору, "вещательная компания "Рустави-2" уступила "Интермедии плюс" право на размещение рекламы на каналах "Комеди канал" и "Марао", которые принадлежат "Рустави-2". Таким образом, как утверждает прокуратура, Гварамия действовал против интересов "Рустави-2", из-за чего бюджет телеканала не досчитался более 6 млн лари.

Тбилисский городской суд избрал залог в размере 40 тыс. лари (более $13 тыс.) в качестве меры пресечения. Гварамия изначально не хотел платить залог, однако затем внес деньги.

7 июля Габуния в передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес российских властей. Его высказывания резко осудили власти республики, инцидент стал причиной митингов у здания "Рустави-2". Протестующие в течение двух дней требовали отставки как Габунии, так и Ники Гварамии, который на тот момент занимал пост генерального директора "Рустави-2" . В итоге Гварамия на два месяца отстранил телеведущего от работы. Сейчас Габуния является сотрудником телеканала "Мтавари архи".