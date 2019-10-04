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Москалькова запустила конкурс видеоуроков для школьников по теме прав человека

Конкурс будет проходить с 5 октября по 10 декабря

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в преддверии Дня учителя, отмечаемого 5 октября, запускает конкурс видеоуроков "Права человека". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба омбудсмена.

Как пояснили в пресс-службе, конкурс будет проходить с 5 октября по 10 декабря, принять в нем участие смогут студенты, преподаватели и руководители образовательных организаций, которым "предстоит снять видеоурок для учащихся средней и старшей школы и доходчивым языком рассказать о правах и обязанностях человека, регламентируемых российским законодательством".

Конкурсные работы будут принимать до 15 ноября включительно, а в канун Международного дня прав человека, который отмечается 10 декабря, пройдет награждение авторов лучших проектов.

"Уполномоченный уделяет активное внимание правовому просвещению населения. Особое значение федеральный омбудсмен придает работе с молодежью: Москалькова регулярно посещает российские образовательные организации, отвечает на интересующие студентов вопросы, читает лекции об институте государственного правозащитника", - отметили в пресс-службе. Там также напомнили, что в рамках проекта "Правовое просвещение" аппаратом уполномоченного были подготовлены программы обучения для учащихся бакалавриата и магистратуры, на данный момент идет разработка программы и учебника для учащихся старшей школы.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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