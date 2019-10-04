Путин заявил, что в России создана система поиска и поддержки талантливой молодежи

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что именно талантливая молодежь заставит социальные лифты работать объективно, а не "по звонку".

"Прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей с тем, чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, чтобы у нас не позвоночно это правило работало, не по связям, а по объективным критериям и распространялось на всю страну", - сказал президент, открывая первое заседание набсовета АНО "Россия - страна возможностей".

Глава государства напомнил, что в последнее время в России был выработан и создан целый набор механизмов, направленных на выявление талантливой, перспективной, умеющей работать молодежи. Он добавил, что нет смысла перечислять все эти инструменты, их достаточно много. "Потом мы с Сергеем Владиленовичем [Кириенко] поговорим, такое впечатление, что даже слишком много, - сказал глава государства. - Может быть взять один, два, три и на этом сосредоточиться, распространяя его на всю страну". Тем не менее, по его словам, для принятия такого решения еще необходимо провести анализ происходящего в реальной жизни.

В целом же, по оценке главы государства, система поиска и поддержки талантливых молодых людей работает. "Мне было очень приятно познакомиться с материалами по результатам этой работы", - сказал он.