Китай, Германия и Казахстан заинтересовались опытом проведения конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Германия и ряд других европейских стран, Китай, Азербайджан и Казахстан заинтересовались возможностью проведения кадровых проектов по методологии конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщил гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", руководитель проекта "Лидеры России" Алексей Комиссаров на заседании наблюдательного совета АНО, которое проходит в пятницу в Сочи под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Регионы берут наши методики и свои конкурсы [подобные "Лидерам России"] проводят, но к нам обращаются [с просьбой предоставить методики конкурса] и из других стран - Китай интересовался, Германия, другие европейские страны", - сказал Комиссаров.

Он добавил, что Казахстан на прошлой неделе обратился с просьбой помочь в проведении конкурса. "Президент Азербайджана подписал указ о поведении подобного конкурса в своей стране", - добавил Комиссаров.

Заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" проходит впервые. В июле был опубликован указ, согласно которому президент России возглавил совет. Членами совета, помимо Комиссарова, стали, в частности, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, президент Сбербанка Герман Греф, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.