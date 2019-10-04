Нижегородские власти поддержали инициативу СК об источниках финансирования жилья для сирот

ТАСС, 4 октября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал инициативу руководства главка СК по региону о направлении средств, возвращенных в бюджет от налоговых преступлений, на приобретение жилья для детей-сирот. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Нижегородской области.

Руководство СУ СК направило губернатору предложение о том, чтобы деньги, возвращенные в региональный бюджета по итогам расследования налоговых преступлений, направлялись в полном объеме на покупку жилья для детей-сирот. По данным ведомства, средств, направленных в бюджет за первое полугодие 2019 года, хватит, чтобы обеспечить жильем 150 детей-сирот.

"Очень важно, что Следственный комитет привлекает внимание к этой теме и предлагает решения. За семь месяцев этого года дополнительно по результатам проверок СУ СК в областной бюджет поступило налоговых платежей в сумме более 95 млн рублей", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, в этом году на обеспечение жильем детей-сирот в бюджете запланировано более 715 млн рублей. "Мы обязательно продолжим увеличивать объем выделяемых средств в последующие годы, в том числе, благодаря поступлениям от деятельности Следственного комитета", - добавил глава региона.

Никитин пояснил ТАСС, что инициатива не требует законодательного оформления. "Это вопрос подготовки предложений в бюджет по формированию расходной части с использованием ресурсов, которые поступают от деятельности СК. Я не вижу никаких барьеров на пути к реализации этой идеи", - отметил губернатор.