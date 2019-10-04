Путин заявил, что хочет добиться от чиновников большего привлечения граждан к их работе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что мечтает о большей вовлеченности граждан в решение чиновниками проблем, которые важны для россиян.

"Очень важно, и чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах РФ, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми", - сказал он на заседании наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей".

Одна из участниц заседания рассказала главе государства о проекте по украшению домов в небольшом микрорайоне с помощью художников из России и других стран. По ее словам, жители микрорайона проявили большой интерес к этому начинанию, в результате в микрорайон стали приезжать иностранные туристы, появилось больше парковок и произошли другие улучшения. "Вы сказали то, о чем я мечтаю: чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны, - отреагировал Путин. - И тогда результат будет гораздо лучше того, что мы имеем на сегодняшний день".