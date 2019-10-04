МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Похолодание ожидается на севере Поволжья на выходных, в ночные часы температура воздуха в Кировской, Нижегородской областях и Удмуртии может приблизиться к нулевым отметкам, в начале следующей недели похолодает в большинстве регионов Приволжского федерального округа, сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

На этой неделе в регионах Поволжья установилась аномально теплая погода, температура воздуха во многих регионах превысила климатическую норму, достигнув 16-20 градусов.

"В северных регионах [Поволжья] - Кировской, Нижегородской областях, Удмуртии - температура воздуха [в выходные] будет низкой. Если в субботу в этих регионах 8-13 градусов тепла, то в воскресенье температура понизится в Нижнем Новгороде до плюс 3-4 градусов тепла, в Кировской области до 5-7 градусов. Будет облачно, пройдут дожди, в ночные часы температура приблизится к нулевым отметкам, но заморозки пока не ожидаются", - рассказал Синенков.

При этом, по словам собеседника, на юго-востоке и востоке Поволжья, а также в регионах Средней Волги теплая погода сохранится.

"В субботу и в воскресенье в Самаре, Пензе, Ульяновске, Казани [ожидается] в пределах 13-16 градусов тепла, в Башкирии и Оренбургской области - около 15 градусов. Похолодание наступит и здесь, но не раньше, чем во вторник или среду, постепенно температура понизится до 5-7 градусов, в том числе в среднем Поволжье", - пояснил Синенков.