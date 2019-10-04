Голикова: здравоохранение нуждается в увеличении числа врачей-управленцев

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Здравоохранение нуждается в привлечении в отрасль большего числа врачей-руководителей. Сегодня их доля составляет 1% из 3 млн медицинских работников разного уровня, сказала в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

"Сегодня в стране работает 3 млн медицинских работников различного уровня, всего-навсего 1% из этих 3 млн - врачи-организаторы. Конечно, отрасль нуждается в новых врачах организаторах", - сказала она.

Голикова отметила, что проект по модернизации системы первичной медицинской помощи должен стартовать в 2020 году.

"Мы совсем скоро приступим к его подготовительному этапу и его реализации. Если работа на платформе "Россия - страна возможностей" даст возможность вдохнуть жизнь в первичное звено - в наши поликлиники, в наши центральные и районные больницы, чтобы туда пришли новые молодые руководители, желающие изменить ситуацию в этой сфере, мы будем очень рады и будем оказывать всякое содействие", - добавила вице-премьер.