Путин считает важным появление площадок, помогающих женщинам совмещать семью и карьеру

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил смену приоритетов у девушек и позитивно оценил появление площадок, помогающих женщинам совмещать семью и карьеру. Об этом он сообщил на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей".

"Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно, что спросить: что важнее - сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы, - сказал президент. - Поэтому то, что сейчас статистика дает, что возраст наших невест в России немножко подрос, стал где-то от 20 до 31 года. Это говорит о некоторых изменениях в обществе, о том, что происходит". Он подчеркнул, что приоритеты несколько меняются вообще у молодых людей и у женщин в частности: на первое место выходят образование, карьера и так далее.

"Я пришел к одному очень простому выводу: чем больше делаешь, тем больше получается, - поделился своими мыслями российский лидер. - Конечно, так легче сказать. Я думаю, женщины посмотрят, послушают и скажут: "Ты сам попробуй - и это, и это" - я понимаю, как это сложно. Но то, что на этой платформе образовался такой женский клуб, который думает о том, как организовать эту работу, как помочь, как сделать так, чтобы все вовремя получалось и качественно - это очень важно. Это здорово".

О формировании такого неформального женского клуба на базе "Лидеров России" на заседании рассказала глава АСИ Светлана Чупшева.