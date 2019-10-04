Путин пообещал поддержку проекту "Россия - страна возможностей"

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил первому замруководителя своей администрации Сергею Кириенко проследить за тем, чтобы наработки проекта "Россия - страна возможностей" не пропали.

"Проект "Россия - страна возможностей" год существует уже, да? И вот сейчас я с большим удовольствием послушал, что явилось результатом этой работы. Во-первых, действительно, отбор очень хороший. Хочу вам сделать комплимент: вы все не только молодые, но люди очень интересные, увлеченные и эффективные, что важно", - сказал глава государства на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей".

"И вот в этой связи хотел бы попросить Сергея Владиленовича, чтобы <...> наработки, которые у вас имеются, чтобы они не пропали, чтобы они заработали, чтобы они приносили пользу. Ну и надеюсь, что и каждый из вас не будет потерян, а будет дальше заниматься своим любимым делом. А мы сделаем все для того, чтобы вас поддержать", - добавил президент.