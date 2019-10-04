Кириенко надеется, что число женщин в третьем конкурсе "Лидеры России" увеличится

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил надежду, что количество женщин - участниц конкурса "Лидеры России" в третьем сезоне увеличится.

"Очень рассчитывают, что побольше девчонок будет в очередном сезоне конкурса. Посмотрите, кто в наставниках [проекта] - [спикер Совета Федерации] Валентина Ивановна Матвиенко, [вице-премьер] Татьяна Алексеевна Голикова, [председатель Центробанка] Эльвира Сахипзадовна Набиуллина", - сказал Кириенко на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", которое проходит в пятницу в Сочи под руководством президента РФ Владимира Путина.

В пресс-службе организации отметили, что в течение двух лет доля женщин, подававших заявки на участие в проекте, составляла около 15%.

Заседание наблюдательного совета организации проводит впервые. Ему предшествовала двухдневная проектная сессия с участием финалистов и победителей флагманских проектов АНО. Они работали над новыми инициативами, критериями отбора участников конкурсов, входящих в платформу, механизмами вовлечения новых участников в социальные кадровые проекты.

В июле был опубликован указ, согласно которому Путин возглавил наблюдательный совет организации. Его членами, помимо гендиректора организации Алексея Комиссарова, в частности, стали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, президент Сбербанка Герман Греф, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, руководитель Образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом запущенной в октябре 2017 года платформы "Россия - страна возможностей", которая объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация с таким же названием.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России", онлайн-регистрация на который продлится до 27 октября включительно.