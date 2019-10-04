В АСИ заявили, что "Россия - страна возможностей" выводит проекты на федеральный уровень

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Платформа "Россия - страна возможностей" помогает талантливой молодежи выводить проекты на федеральный уровень и тиражировать их. Такое мнение выразила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", которое проходит в пятницу под руководством президента РФ Владимира Путина.

"У нас очень много активных и талантливых людей. И как раз платформа "Россия - страна возможностей" дает возможность им предлагать свои проекты и выносить их на федеральный уровень, тиражировать", - сказала она.

По ее словам, платформа позволяет вовлекать в эту работу молодежь из разных регионов и сфер. "Социальная, образовательная, научная среда, финансы, технологии сейчас подключаются. И каждый может найти для себя что-то по своим интересам, получить какие-то образовательные форматы и реализовать проекты", - отметила глава АСИ.

Заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" проходит впервые. В июле был опубликован указ, согласно которому президент России возглавил совет. Членами совета, в частности, стали: заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, президент Сбербанка Герман Греф, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и глава АСИ Чупшева.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана одноименная АНО.