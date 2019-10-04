Балтийская коса в Калининградской области до 2024 года может получить статус нацпарка

КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области намерены до 2024 года решить вопрос о получении статуса национального парка Балтийской косой. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в пятницу на встрече с председателем комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.

"Регион активно включился в реализацию ключевых направлений, обозначенных президентом и отраженных в последнем майском указе. Так, до 2024 года планируется придание статуса национального парка еще одной территории - Балтийской косе. Заявка готовится в адрес Минприроды России, и мы просили бы вас также поддержать регион", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

Встреча губернатора и парламентария состоялась в рамках проходящего в Калининграде выездного круглого стола думского комитета, посвященного проблемам развития особо охраняемых территорий.

Бурматов отметил, что резолюция по итогам круглого стола будет носить практический характер, предложения Калининградской области будут рассматривать во взаимодействии с Госдумой РФ и федеральными ведомствами.

"По итогам встречи стороны отметили эффективное взаимодействие в вопросах экологии и охраны окружающей среды и необходимость в дальнейшей совместной работе регионального правительства и законодательных органов", - говорится в сообщении.

Балтийская коса (или Вислинская) - узкая полоска суши, отделяющая Калининградский залив от основной части Гданьского залива. Длина косы - 65 км, из которых 35 км на северо-востоке принадлежат России (Балтийская коса Калининградской области), остальные - Польше (Вислинская коса). Покрыта песчаными пляжами и частично залесенными дюнами. С российской стороны отделена от материка судоходным проливом. Из материкового Балтийска на косу ее жителей и туристов доставляет паром.