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СК находится в контакте с МИД РФ по вопросу задержания в Ливии двух россиян

В ведомстве ответили на обращение президента Фонда национальных ценностей Александра Малькевича, который сообщил о "незаконным задержании в Ливии" его сотрудников

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России взаимодействует с МИД РФ для получения дополнительной информации о задержанных в Ливии сотрудниках Фонда национальных ценностей для принятия решения в соответствии со своей компетенцией. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на обращение президента фонда Александра Малькевича, документ имеется в распоряжении ТАСС.

"В Следственном комитете РФ рассмотрено Ваше обращение с просьбой о возбуждении уголовного дела по ст. 126 УК РФ (похищение человека) и розыске граждан России Шугалея М. А. и Суэйфана С. Х. А., предположительно, похищенных на территории Ливии. Организовано взаимодействие с МИД России по получению дополнительной информации, необходимой для принятия решения в соответствии с компетенцией СК России", - говорится в документе.

5 июля Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух российских сотрудников фонда Максима Шугалея и Самера Хасана Али. По его словам, им предъявлено обвинение по факту якобы имевшего место вмешательства в выборы. В настоящее время они находятся в тюрьме в пригороде Триполи. Фонд обратился в Следственный комитет России в связи с "незаконным задержанием в Ливии" двух его сотрудников.

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