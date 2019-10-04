Шварценеггеру в Петербурге представили робота-двойника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Арнольду Шварценеггеру в Петербурге представили человекоподобного робота с его внешностью.

Американский киноактер и бывший губернатор Калифорнии приехал в Петербург для участия в образовательном форуме Synergy Global Forum.

"Российский терминатор полностью имитирует внешность своего "прототипа". Робот может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. "Лицо" андроида может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Чтобы добиться максимальной реалистичности, российские специалисты создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи", - описали робота производители - компания "Промобот" из Перми.

Серийное производство роботов-двойников, которые будут использоваться в качестве консультантов и администраторов в местах повышенного скопления людей, а также в роли персональных помощников и собеседников, компания запустила в сентябре.

В 2019 году форум Synergy Global Forum проходит на "Газпром Арене" в Петербурге. Ожидается что за два дня его проведения (4-5 октября) мероприятие посетят порядка 50 тыс. участников со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На форуме одновременно будет работать пять сцен, на которых более 200 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как достигать масштабных целей в жизни и в бизнесе. До этого форум собирал участников в Москве, в СК "Олимпийский". Послушать звездных спикеров приходили более 25 тыс. зрителей.