Лариса Арачашвили из Волгоградской области победила в конкурсе "Учитель года"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Учитель русского языка и литературы из Волгоградской области Лариса Арачашвили стала абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года - 2019", сообщил корреспондент ТАСС с церемонии награждения в Государственном Кремлевском дворце.

На церемонии присутствовали министр просвещения РФ Ольга Васильева, председатель жюри конкурса - ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент Российской академии образования Юрий Зинченко и другие.

По словам Васильевой, все конкурсанты были сильными и до последнего дня "шли по очкам рядом". Однако на многое повлияли результаты публичной лекции, которая прошла в Общественной палате накануне. "Все было очень прозрачно, все было очень открыто. Но есть очень маленькая, но очень важная деталь - Ларису поддержало больше детское жюри", - сказала министр журналистам после конкурса.

В свою очередь Арачашвили заявила, что посвящает свою победу ученикам. "Любой учитель обязан своими успехами прежде всего своим ученикам", - подчеркнула она.

Конкурс 2019 года

В 2019 году конкурсные испытания двух очных туров всероссийского финала проходили с 23 сентября по 1 октября в школах Грозного Чеченской Республики: гимназии №14 и Математической школе №1 имени Х. И. Ибрагимова. Последние два испытания - "Публичная лекция" и "Разговор с министром" - состоялись в Общественной палате РФ.

В рамках "Публичной лекции" педагоги высказывали свое мнение об основных тенденциях и проблемах развития современного школьного образования, демонстрировали умение вести диалог с аудиторией. В конкурсном испытании "Разговор с министром" педагоги обсуждали с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой роль школы и воспитания в условиях современных вызовов.

В 2018 году победителем конкурса стал учитель обществознания и права Алихан Динаев из города Грозный. Впервые "Учитель года" прошел в 1990 году. В 2019 году конкурс отмечает 30-летие.

В новость внесены изменения (22:33 мск) - добавлены комментарии министра просвещения РФ Ольги Васильевой и победительницы конкурса.