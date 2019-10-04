"Кодзима - гений". Разработчик видеоигр удивлен вниманием к нему русских в Instagram

"Я глубоко удивлен вниманием русских подписчиков", - рассказал он ТАСС в пятницу. Русскоязычные комментаторы "захватили" аккаунт Кодзимы с самой первой его публикации 31 января 2018 года, оставляя сотни комментариев и поддерживая этот флешмоб круглые сутки. Они пишут о том, что Хидео Кодзима - "гений", а также в шутку пытаются найти что-то исконно российское в каждой его фотографии.

"В Японии была недавно по телевидению передача, где показывали, что у русских спрашивали, кого из японцев они знают. И в этом списке оказалось, что я занимаю то ли шестое, то ли седьмое место. И я был очень удивлен", - добавил Кодзима.

На вопрос, просил ли он когда-либо перевести эти комментарии на японский, Кодзима ответил: "Нет, я не знаю, что они мне там пишут. Приходится воображать самому".

Кодзима прилетел в Москву для презентации своей новой игры Death Stranding на фестивале "Игромир-2019".

Кодзима начал карьеру в игровой индустрии в 1986 году, когда присоединился к команде японской компании Konami в качестве дизайнера. Он участвовал в создании таких игр, как Snatcher, Policenauts, Irodori no Lovesong, но самая известная его работа - культовая серия игр Metal Gear. В 2005 году Кодзима возглавил собственную студию Kojima Productions, входящую в состав Konami, которая выпустила ряд игр Metal Gear, а также приключенческий боевик Castlevania: Lords of Shadow совместно с испанским разработчиком MercurySteam.

В 2015 году Кодзима покинул Konami и воссоздал Kojima Productions уже как независимую студию. Первая ее разработка, мистический триллер с открытым миром Death Stranding, выйдет 8 ноября 2019 года на платформе PlayStation 4.

"Игромир-2019" проходит в Москве с 3 по 6 октября в "Крокус экспо", павильон номер 1. Одновременно с выставкой проходит шестой фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2019. Ранее в пресс-службе сообщили, что фестиваль посетят такие актеры, как звезда сериала "Ганнибал" датчанин Мадс Миккельсен и ирландец Эндрю Скотт, известный по роли Мориарти в сериале "Шерлок".