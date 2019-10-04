Первый канал представил новые правила голосования в проекте "Голос"

Об этом в эфире шоу "Голос 60+" объявил его ведущий Дмитрий Нагиев.

"Больше никаких звонков. Мы принимаем ваши голоса только по sms с мобильных номеров, - сказал он. - Если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь вы можете проголосовать за понравившегося участника только один раз на каждом из этапов".

По его словам, важным нововведением, стало правило "обратного ответа". "Отправив смс, обязательно дождитесь ответного сообщения с просьбой подтвердить свое действие. Только когда вы его подтвердите, ваш голос будет засчитан. За подтверждение плата [с абонента] не взимается", - отметил Нагиев.