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Северный Кавказ

Крупнейший вуз Северного Кавказа разработает совместную программу с университетом Италии

СКФУ и университет Тренто обсудили организацию магистерской программы по направлению подготовки "Туризм"

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), который является крупнейшим вузом округа, планирует разработать совместную магистерскую программу с итальянским университетом Тренто для подготовки специалистов в сфере туризма. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе СКФУ по итогам встречи руководства вуза с представителями университета.

"Стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также организации совместной магистерской программы по направлению подготовки "Туризм" <…> В рамках визита представители университета Тренто и сотрудники СКФУ планируют подписание "дорожной карты" подготовки совместной магистерской программы", - говорится в сообщении.

С трехдневным рабочим визитом в Ставрополе находится делегация факультета экономики и менеджмента университета Тренто. Для преподавателей СКФУ организованы трехдневные курсы повышения квалификации, в рамках которого свой опыт представляют профессора из Италии.

Для СКФУ направление подготовки "Туризм" является одним из приоритетных, отметила во время встречи с итальянской делегацией врио ректора Ирина Соловьева. Развитие международного сотрудничества также является одной из главных задач вуза, в настоящий момент в университете обучаются более 1,5 тыс. иностранных студентов, в СКФУ представлены более 50 билингвальных образовательных программ.

Северо-Кавказский федеральный университет был образован в 2012 году на базе трех крупнейших вузов Ставрополья. В вузе создано девять институтов и два филиала в Пятигорске и Невинномысске.

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