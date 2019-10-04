Леонид Сергиенко стал победителем проекта "Голос. 60+"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Победителем второго сезона проекта "Голос. 60+" по итогам зрительского СМС-голосования стал Леонид Сергиенко. Финал проекта транслировался вечером в пятницу в прямом эфире Первого канала.

За Леонида Сергиенко, наставником которого была Пелагея, проголосовали 70,1% телезрителей. В финальный этап вышли еще семь участников: Елена Гурилёва и Владимир Лаптев (команда Михаила Боярского), Людмила Пахомова и Владимир Грицык (команда Валерии), Ольга и Галина Богдановы и Юрий Шиврин (команда Льва Лещенко), Михаил Рыжов (команда Пелагеи).

В финале "Голос 60+" был представлен новый механизм учета голосов, который обещали подготовить после скандала в шестом сезоне шоу "Голос. Дети". По новым правилам, голоса принимаются по СМС. С одного номера можно проголосовать только один раз на каждом из этапов. Также важным нововведением стало правило "обратного ответа": после отправки смс необходимо подтвердить свое действие в ответном сообщении, только в этом случае голос будет засчитан.

Средства, собранные в ходе СМС-голосования, будут направлены в благотворительный фонд помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы "Галчонок".

Шоу "Голос 60+" - адаптация голландского вокального формата The Voice Senior, его премьера прошла почти одновременно с премьерой оригинального шоу в Голландии. В этом конкурсе в вокальном мастерстве соревнуются люди старше 60 лет. В первом сезоне "Голос 60+" победу одержала заслуженная артистка России Лидия Музалева из команды Пелагеи.