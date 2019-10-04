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Сенатор Сандерс после шунтирования артерии выписался из больницы

Политик планирует принять участие в теледебатах претендентов на пост президента США 15-16 октября
Берни Сандерс AP Photo/ Cheryl Senter
Описание
Берни Сандерс
© AP Photo/ Cheryl Senter

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в пятницу выписан из больницы в городе Лас-Вегас, где ему провели шунтирование артерии после перенесенного "сердечного приступа". Об этом говорится в сообщении, распространенном самим сенатором.

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"Я хотел бы поблагодарить врачей, медсестер и остальных сотрудников медицинского центра Дезерт-Спрингс за отменную заботу обо мне. Я чувствую себя замечательно после двух с половиной дней в больнице и краткого отдыха. Я собираюсь вернуться к работе", - информировал Сандерс.

Сенатор в минувший вторник "испытывал боли в груди", на медосмотре выяснилось, что у него блокирована артерия и требуются два шунта. Ранее Сандерс уже отменял несколько выступлений в штате Северная Каролина из-за того, что сорвал голос. В марте он получил травму головы, и ему пришлось наложить около полудюжины швов на рану.

Предвыборный штаб Сандерса подтвердил, что политик все равно примет участие в четвертых теледебатах претендентов на пост президента США от Демократической партии 15-16 октября в Университете Оттербейн (Otterbein University) в городе Вестервилл (штат Огайо). Национальный комитет Демократической партии запланировал теледебаты в ноябре и декабре, а затем еще шесть теледебатов в период с января по апрель 2020 года. Они завершатся уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании.

В новость были внесены изменения (02:35 мск) - меняется источник информации, приводится заявление сенатора.

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