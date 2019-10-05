{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Якутии позвал в гости автора "Игры престолов" Джорджа Мартина

Ранее фанаты из Якутии подарили писателю статуэтку стража Ночного дозора, отлитую из серебра 925 пробы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев пригласил в гости в регион автора романа "Игры престолов" Джорджа Мартина. Свое обращение к писателю глава республики опубликовал в субботу на своей странице в Twitter на двух языках - английском и русском.

"Седьмое пекло, Джордж! В Якутии зима совсем близко. Но уже не один год жители Якутии согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги. Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году", - написал Николаев.

Ранее Мартин записал видеообращение к фанатам из Якутии. Он поблагодарил поклонников за подарок в виде статуэтки стража Ночного дозора, отлитой из серебра 925 пробы. На ней фанаты выгравировали надпись "Джорджу Мартину из Якутии с любовью". Писатель ответил, что будет ею дорожить.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
Медведев поздравил учителей с профессиональным праздником
Премьер-министр отметил, что от таланта и отношения учителей к детям зависит будущее России
Читать полностью