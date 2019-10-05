Глава Якутии позвал в гости автора "Игры престолов" Джорджа Мартина

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев пригласил в гости в регион автора романа "Игры престолов" Джорджа Мартина. Свое обращение к писателю глава республики опубликовал в субботу на своей странице в Twitter на двух языках - английском и русском.

"Седьмое пекло, Джордж! В Якутии зима совсем близко. Но уже не один год жители Якутии согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги. Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году", - написал Николаев.

Ранее Мартин записал видеообращение к фанатам из Якутии. Он поблагодарил поклонников за подарок в виде статуэтки стража Ночного дозора, отлитой из серебра 925 пробы. На ней фанаты выгравировали надпись "Джорджу Мартину из Якутии с любовью". Писатель ответил, что будет ею дорожить.