Москва станет официальным партнером всемирного IT-конгресса в Ереване

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Москва выступит официальным партнером на всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT 2019 (World Congress on Information Technology), который пройдет с 6 по 9 октября в Ереване (Армения). Об этом сообщается на столичном портале мэра и правительства.

"Международное событие IT-индустрии - Всемирный конгресс по информационным технологиям WCIT 2019 (World Congress on Information Technology) - пройдет с 6 по 9 октября в Ереване (Армения). Ожидается, что участие в нем примут более двух тысяч человек из 70 стран. Среди них будут ученые и разработчики, инвесторы и представители органов власти, а также ведущие IT-компании. На правах одного из мировых лидеров в сфере информационных технологий Москва выступит официальным партнером мероприятия", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, приведенным в сообщении, столица презентует на форуме больше 100 перспективных разработок. Это решения в области цифрового правительства, "умного города", безопасности, здравоохранения, образования и человеческого капитала.

Стенд правительства Москвы будет состоять из трех секций.

"Зона "Город" будет посвящена реализованным проектам в области цифровизации Москвы по темам "Мобильность", "Общество", "Инфраструктура" и "Экономика". Зона "Бизнес" расскажет о новейших IT-решениях московского бизнеса. В свою очередь, в зоне "Инновации" будут представлены проекты Москвы, направленные на поддержку инновационного и технологического бизнеса, а также проект московского инновационного кластера", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.